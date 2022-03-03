Мажилис одобрил ратификацию конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на генеральной конференции международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий", - сказал на заседании мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

Настоящая конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий. В свою очередь, Трудовым кодексом РК предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников иными законами РК.

В Минтруда пояснили, что принятие конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников таких сфер, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 4 квартала 2021 года порядка 470 тыс. работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности", - проинформировал Шапкенов.

Согласно конвенции, под термином "трудящийся, занятый неполное рабочее время" подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.

В соответствии с конвенцией должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше, чем рассчитываемая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.

В свою очередь, аналогично Конвенции национальным трудовым законодательством предусмотрены государственные гарантии в области оплаты труда работников, отметил министр.

Также конвенцией предусматривается, что системы социального обеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени, взносам или заработкам.

В МТСЗН подчеркнули, что аналогично национальное трудовое и социальное законодательство не ограничивают права работников, занятых неполное рабочее время, по сравнению с работниками, занятыми полное рабочее время. В частности, выплата по потере дохода из системы обязательного социального страхования напрямую зависит от размера среднемесячного застрахованного дохода работника и стажа его участия в системе и не зависит от формы или вида его занятости.