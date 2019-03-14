Мажилис одобрил ратификацию соглашения в сфере авторских и смежных прав

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента сегодня на пленарном заседании одобрили проект закона РК "О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе", передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения законопроекта председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что вносимые в законодательство изменения позволят снять основную массу проблем в сфере авторских и смежных прав. Документ закладывает основу для успешного интеллектуального и экономического использования объектов интеллектуальной собственности, а также защиты прав правообладателей от противоправных действий, сообщила пресс-служба палаты.

"Данный законопроект очень четко согласовывает порядок управления авторскими правами на Евразийском пространстве. Мы же с вами понимаем, что права интеллектуальные, в том числе и в музыкальной сфере, и другой, не могут замыкаться только на одной стране, только на Казахстане. Поэтому очень важно, что на основе Евразийского пространства это поможет обеспечить контроль, в том числе и за авторскими правами, в том числе и вознаграждением, и повысить прозрачность функционирования всех организаций по коллективному управлению", - сказал Нигматулин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства