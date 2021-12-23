Мажилис одобрил соглашение Казахстана с Россией о военном сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили ратификационный законопроект - Договор Казахстана с Россией о военном сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ратификация договора позволит развивать сотрудничество между военными ведомствами Казахстана и России в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия внешним вызовам и угрозам.

Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт, рассказали в пресс-службе мажилиса РК.

Отмечается, что с ратификацией договора утратит свою силу действующий договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года.

На пленарном заседании палата также рассмотрела поправки сената в законопроект "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".

Кроме того, депутаты мажилиса взяли в работу новые законопроекты. Среди поступивших в мажилис законодательные поправки в КоАП по вопросам связи, новшества относительно совершенствования исполнительного производства, а также изменения и дополнения, касающиеся стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности.