Мажилис одобрил создание в Казахстане Центрально-Азиатского гляциологического центра

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Мажилис одобрил создание в Казахстане Центрально-Азиатского гляциологического центра18.01.2017
Государство  17:40

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК сегодня на пленарном заседании одобрил проект закона РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Республике Казахстан Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2)", сообщила пресс-служба палаты.

По информации пресс-службы, соглашение способствует развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, передает Kazakhstan Today.

"Данный документ направлен на развитие региональных программ исследований по проблемам гляциологии, гидрологии и климатологии, решение проблем водной, продовольственной безопасности", - отметили в мажилисе.
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