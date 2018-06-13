Мажилис одобрил законопроект о создании Бюро по связям и партнерству ФАО

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили законопроект о ратификации Соглашения между Казахстаном с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании Бюро по связям и партнерству ФАО, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с документом, Бюро по связям и партнерству ФАО будет располагаться в Казахстане. В соглашении обозначены приоритетные направления для развития Партнерской программы Казахстан-ФАО. Среди них - безопасность пищевых продуктов и производство экологически чистых пищевых продуктов; ветеринария и животноводство; устойчивое управление водными, земельными и лесными ресурсами; рыболовство; информационные технологии, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, мажилис одобрил поправки в закон "Об образовании". Законопроект направлен на выполнение задач по обеспечению отечественной экономики квалифицированными кадрами и совершенствованию программ профессионального образования, соответствующих международным требованиям. Предлагается разработка модульных образовательных программ, по которым можно будет получить до трех квалификаций по одной специальности вместо одной. В связи с внедрением дуального обучения предусматривается закрепление понятий: производственное обучение, наставник, обучающая организация.

Предусматривается, что при размещении государственного образовательного заказа будут учитываться предложения заинтересованных компаний совместно с палатами предпринимателей. Предлагается также наделить колледжи правом производить и продавать свои изделия и услуги, произведенные в мастерских и на учебных площадках.

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