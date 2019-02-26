Мажилис согласовал кандидатуру Абдыкаликовой на должность заместителя премьер-министра

Кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, подчеркнувший большой опыт работы и высокий профессионализм Г. Абдыкаликовой.
После обсуждения и процедуры ответов и вопросов принято заключение о возможности рекомендовать кандидатуру Абдыкаликовой Гульшары Наушаевны для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан".
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