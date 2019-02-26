Мажилис согласовал кандидатуру Бозумбаева на пост министра энергетики

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Мажилис согласовал кандидатуру Каната Бозумбаева для назначения на должность министра энергетики, передает Kazakhstan Today.

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, который отметил большой опыт работы К. Бозумбаева в энергетической сфере.

Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов кандидату. После обсуждения принято заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Бозумбаева Каната Алдабергеновича для назначения на должность министра энергетики, сообщает пресс-служба палаты.

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