Мажилис согласовал кандидатуру Бозумбаева на пост министра энергетики

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, который отметил большой опыт работы К. Бозумбаева в энергетической сфере.
Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов кандидату. После обсуждения принято заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Бозумбаева Каната Алдабергеновича для назначения на должность министра энергетики, сообщает пресс-служба палаты.
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