Мажилисмены выедут в регионы для разъяснения послания президента Казахстана

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
1 февраля 2017
  • 17
  • :
  • 54
Все области
Туман
днем 3º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Мажилисмены выедут в регионы для разъяснения послания президента Казахстана01.02.2017
Государство  10:52

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, открывая пленарное заседание палаты, прокомментировал послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, сообщила пресс-служба палаты.

"Обозначенные президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым пять основных приоритетов третьей модернизации Казахстана, безусловно, позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30 самых передовых государств мира. И главное - это то, что послание не только даёт нам чёткие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая, несомненно, мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации Стратегии "Казахстан-2050" на базе Плана нации "100 конкретных шагов", - отметил спикер, передает Kazakhstan Today.

По мнению Нигматулина, изучение и реализация послания - дело всех и каждого, и, в частности, депутатского корпуса.

"Мы должны донести суть задач, поставленных президентом, до наших избирателей. Поэтому после сегодняшнего пленарного заседания все мы выезжаем в регионы для разъяснения населению основных положений послания главы государства. Это очень важная и ответственная миссия, с которой мы всегда успешно справлялись", - подчеркнул председатель мажилиса.

По данным пресс-службы, в повестку сегодняшнего пленарного заседания палаты внесены проект Конституционного закона РК "О внесении изменений в некоторые законы Республики Казахстан", законопроекты "О внесении изменений в закон РК "О Высшем судебном совете Республики Казахстан" и "О пастбищах".
Просмотров: 2934
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
01.02.2017   12:21
В 2016 году в загранучреждения Казахстана поступило около 25 тыс. обращений соотечественников
01.02.2017   11:53
Фото: strategy2050.kz
C 13 февраля правчасы в мажилисе будут транслироваться в режиме онлайн
01.02.2017   11:31
В Казахстане стартовала комплексная аттестация служащих корпуса "Б"
01.02.2017   10:52
Мажилисмены выедут в регионы для разъяснения послания президента Казахстана
01.02.2017   09:55
Фото: http://inpress.ua/
Прокуратура Атырауской области заблокировала 28 интернет-групп, пропагандирующих суициды среди подростков
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика