Мажилисмены выедут в регионы для разъяснения послания президента Казахстана

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, открывая пленарное заседание палаты, прокомментировал послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, сообщила пресс-служба палаты.

"Обозначенные президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым пять основных приоритетов третьей модернизации Казахстана, безусловно, позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30 самых передовых государств мира. И главное - это то, что послание не только даёт нам чёткие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая, несомненно, мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации Стратегии "Казахстан-2050" на базе Плана нации "100 конкретных шагов", - отметил спикер, передает Kazakhstan Today.

По мнению Нигматулина, изучение и реализация послания - дело всех и каждого, и, в частности, депутатского корпуса.

"Мы должны донести суть задач, поставленных президентом, до наших избирателей. Поэтому после сегодняшнего пленарного заседания все мы выезжаем в регионы для разъяснения населению основных положений послания главы государства. Это очень важная и ответственная миссия, с которой мы всегда успешно справлялись", - подчеркнул председатель мажилиса.

По данным пресс-службы, в повестку сегодняшнего пленарного заседания палаты внесены проект Конституционного закона РК "О внесении изменений в некоторые законы Республики Казахстан", законопроекты "О внесении изменений в закон РК "О Высшем судебном совете Республики Казахстан" и "О пастбищах".

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