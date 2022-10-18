МЧС: 40% территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне

Калининград. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за многообразия природных и геологических условий территория Казахстана подвержена большинству стихийных бедствий. Одним из них них является землетрясение. На совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана, Белоруссии, России в Калининграде была представлена программа "Цифровая сейсмология XXI века".

40% территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне и 30% расположено в зоне, подверженной техногенным угрозам. Это более 400 городов и населенных пунктов с постоянным количеством проживающих более 10 млн человек. 40% промышленного потенциала и практически 50% объектов экономики расположены на вышеуказанных площадях", - проинформировали в МЧС РК .

Для выработки системных мер по улучшению работы в сфере сейсмической безопасности в Казахстане в 2021 году разработана дорожная карта "Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности" до 2023 года, сообщили в пресс-службе.

МЧС планирует провести глобальный перевод фундаментальных и прикладных работ на цифровые технологии. Они будут включать в себя цифровые проекты мониторинга и предупреждения всех видов угроз, работу с искусственным интеллектом в области сейсмологии. После чего институт станет международным хабом цифровых сейсмических технологий.

Таким образом, мы готовы приступить к созданию межведомственного кризисного центра с интеграцией и проактивным отключением критических объектов", - отметил начальник департамента предупреждения ЧС Рустембек Амрин.

По его словам, реализация прикладных цифровых проектов будет включать в себя:

цифровые безлюдные сейсмостанции мониторинга;

сбор и обработку цифровых сейсмоданных в дата-центре института;

цифровую систему раннего оповещения между регионами республики;

цифровое моделирование всех видов угроз;

создание межведомственного кризисного центра с проактивным отключением критических объектов.

Международный хаб цифровых сейсмических технологий будет включать в себя: создание дата-центра на основе накопленных сейсмических знаний ХХ века, переход от методик ХХ века к цифровым алгоритмам ХХІ века, разработку новых научных методов на основе цифровых сейсмоданных.



