МДРГО Казахстана выявило более 3,5 тыс. сайтов с противоправными материалами

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В 2017 году Министерство по делам религий и гражданского общества РК выявило более 3,5 тыс. интернет-ресурсов, содержащих материалы противоправного характера, передает Kazakhstan Today.

"Противодействие пропаганде идей религиозного радикализма и экстремизма осуществляется посредством мониторинга интернет-ресурсов. Так, в 2017 году только Министерством по делам религий и гражданского общества проанализировано содержание 10174 интернет-ресурсов, из числа которых выявлено 3555 интернет-ресурсов, содержащих материалы противоправного характера", - сообщили в пресс-службе МДРГО.

При этом отрицательные экспертные заключения по таким ресурсам направляются в Министерство информации и коммуникаций РК для принятия соответствующих процессуальных решений.

Кроме этого, в 2017 году Комитетом по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК проведена религиоведческая экспертиза 4 332 материалов (религиозная литература, иные материалы и предметы религиозного назначения), из них отрицательное заключение получили 196 материалов.

В ведомстве пояснили, что основной задачей проведения религиоведческой экспертизы является изучение объекта экспертизы на предмет выявления противоречий нормам Конституции и законодательства Казахстана, а также нарушений прав и свобод граждан. К объектам религиоведческой экспертизы относятся учредительные и другие документы религиозного содержания, духовные (религиозные) образовательные программы, информационные материалы религиозного содержания и предметы религиозного назначения.

В министерстве добавили, что распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях (сооружениях), духовных (религиозных) организациях образования, а также в специально определенных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, стационарных помещениях. По стране действует 257 специальных мест для торговли религиозными материалами и предметами.

Ввоз на территорию Республики Казахстан информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.

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