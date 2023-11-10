Мебель и отделочные материалы отечественного производства будут закупать при строительстве школ в Казахстане

Фото: primeminister.kz

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК внесло изменения и дополнения в национальный проект "Комфортная школа", предусматривающие расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов в его реализации, - Правительство РК внесло изменения и дополнения в национальный проект "Комфортная школа", предусматривающие расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов в его реализации, сообщила пресс-служба правительства.





В ходе строительства школ нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, также будут преимущественно отечественного производства.





В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях.





Стоит отметить, что Министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами определены все необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. Для качественной реализации принятых правительством РК изменений будет проводиться мониторинг показателей доли внутристрановой ценности.





На сегодняшний день также готовится информационная система для осуществления общественного мониторинга. Таким образом, у каждого казахстанца будет возможность наблюдать за ходом строительства школ через публичный дашборд. Для этого сейчас на каждом объекте устанавливаются камеры видеонаблюдения.





Напомним, национальный проект "Комфортная школа" реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тысяч ученических мест, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране.



