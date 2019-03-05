Меры по повышению благосостояния населения обсудили на встрече в Костанайской области

Костанай. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Костанае прошла XХV областная отчетно-выборная конференция под председательством акима области Архимеда Мухамбетова, председателя Костанайского областного филиала партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.





На мероприятии обсудили роль партийцев в реализации задач, поставленных главой государства в Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".





Сегодня перед нами стоят большие задачи. Глава государства, лидер партии "Нур Отан" в октябрьском послании отметил необходимость акцентировать внимание на социальной сфере. Партия, как надежная опора нашего лидера и ведущая политическая сила, должна играть ключевую роль в разъяснении и мониторинге реализации послания. Наша главная цель - это улучшение благосостояния и качества жизни каждого гражданина нашей страны", - заявил аким области.





Перед нуротановцами, как отметил Мухамбетов, стоит ряд задач, которые необходимо решить в сроки, обозначенные Елбасы.





На областном уровне уже сейчас идет решение вопроса реализации этого важнейшего стратегического документа и его последующее активное разъяснение среди населения. Модернизация партийной системы касается всех филиалов без исключения. Кроме этого, в последнее время уделяется особое внимание роли первичных партийных организаций. Эффективность работы партии зависит именно от них. Сегодня начата работа по усилению обратной связи с первичками. Еще одной важной задачей для партии является контроль за реализацией всех направлений Пяти социальных инициатив главы государства. Для этого был создан региональный Общественный совет по контролю за их реализацией", - добавил аким.





Об итогах работы Костанайского областного филиала партии "Нур Отан" и Политического совета за 2017-2018 годы отчитался первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии "Нур Отан" Жанабай Бисимбаев. В своем выступлении он отметил роль депутатов.





Депутатами маслихатов всех уровней, членами фракций партии проведены обсуждения по реализации Пяти социальных инициатив президента. Всего прошло 649 встреч, заслушано 84 ответственных руководителя с охватом более 70 тыс. человек. Обращаясь к представителям депутатской фракции в маслихатах, хотелось бы отметить, что депутаты должны поддерживать постоянную связь со своими избирателями, знать насущные проблемы своего избирательного округа", - сказал он.





На конференции избрали новый состав Политического совета филиала партии, а также проведено первое его организационное заседание. В завершение руководитель региона наградил ряд партийцев за их активную общественную деятельность, сообщила пресс-служба акима области.





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