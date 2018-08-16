Места для забоя скота в период Курбан-айта определили в Астане

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - В Астане определены основные места для проведения жертвоприношений на Курбан-айт, передает Kazakhstan Today.

Курбан-айт - праздник окончания хаджа, который отмечают через 70 дней после праздника Рамазан. В этом году празднование Курбан-айта начнется 21 августа, айт-намаз начнется в 7 утра во всех девяти мечетях столицы, пишет официальный сайт столичного акимата.

Обряды жертвоприношения будут проходить до 23 августа. В Астане определены основные места организованного проведения ритуальных мероприятий (жертвоприношений).

Район Алматы: ТД "Метро" (трасса Астана - Караганда).

Район Байконыр: 1) ТОО "Нурбереке-555", Шоссе Алаш, 30 (за рынком "Кок Базар"); 2) ИП Есжанова А., "Жайлау", шоссе Алаш, улица Ц 313; 3) КХ "Шаушен", автодорога Астана - Павлодар, 9-й километр; 4) Крестьянское хозяйство "Темеш", автодорога Астана - Софиевка, 7-й километр.

Район Есиль: рынок "Алтын-Тага" возле поселка Косшы.

Район Сарыарка: универсальный рынок "Улжан" (бывший рынок "Саянур").

В акимате добавили, что в дни Курбан-айта для информирования населения о местах забоя скота и других вопросах будет работать круглосуточный колл-центр - 2288.

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