Местные полицейские службы расформируют в Казахстане

Фото: polisia.kz

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении проект законодательных поправок, исключающих понятие "местная полицейская служба", передает корреспондент агентства.





Поправками исключается понятие "местная полицейская служба". Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике. В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия. Однако служба вместо своих основных функций - обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности, стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоз отходов со строительных объектов и другие", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.





МВД предлагается реорганизовать МПС и управление административной полиции, создав на их базе два управления: по профилактике правонарушений и по обеспечению общественной безопасности. Каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.





Вместе с тем в рамках законопроекта предусматривается введение ежемесячных выплат вдовам (пожизненно) и детям (до достижения 23-летнего возраста) всех сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В эту категорию внесены члены семей сотрудников, погибших до 31 декабря 2021 года (до введения в действие соответствующего закона от 1 января 2022 года).