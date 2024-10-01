Международное сообщество нуждается в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога - Токаев
В условиях беспрецедентной геополитической нестабильности роль дипломатии становится решающей, отметил глава государства
Фото: Акорда
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве" заявил, что международное сообщество нуждается в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога, сообщает Акорда.
На фоне глубокой трансформации геополитики и геоэкономики, глобальных климатических и демографических вызовов, угроз новых пандемий, нарастания гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение искусственного интеллекта, вопросы стратегической стабильности и устойчивого развития обретают для всех нас первостепенное значение. Вывод очевиден - международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога. Поэтому идея целостной, неделимой евразийской безопасности может стать концептуальной основой для построения многополярного справедливого и устойчивого мирового порядка", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что в условиях беспрецедентной геополитической нестабильности роль дипломатии становится решающей.
Также лидер Казахстана проинформировал участников конференции о реализации в Казахстане курса на масштабные преобразования всех сфер общественной жизни. По его мнению, принципиальной новацией политических реформ стало закрепление в Основном законе положения об ограничении мандата президента однократным семилетним сроком.
Такой нормы нет ни в одной стране так называемого постсоветского пространства и даже за его пределами. Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что президент - это все же нанятый народом государственный управленец. Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура закона и порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Закон и порядок - это основа строительства справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и тем более обратить вспять", - добавил глава государства.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан привержен принципам и ценностям ответственной дипломатии.