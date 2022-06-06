Международные наблюдатели из России в Алматы назвали референдум состоявшимся

АЛМАТЫ. 5 ИЮНЯ - В Алматы международные наблюдатели из России назвали референдум состоявшимся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С самого раннего утра мы видим активную явку на выборы. Мы видели, как люди приходили в 7 утра и до 7.30 уже голосовали 30-40 человек. По ощущениям наблюдателей явка референдума превышает явку на выборах 2021 года. Голосование в Алматы открытое, транспарентное. Особо хотелось бы отметить, что для лиц, не владеющих государственным языком, все было продублировано на русском языке. Каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги всенародного голосования, мы не отметили", - сказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы консул-советник генерального консульства Российской Федерации в Алматы Артем Оганов.

Однако на некоторых участках все же были попытки проголосовать без открепительных удостоверений, которые были пресечены членами комиссии по референдуму. Гражданам разъясняли, как можно проголосовать вне пределов постоянного проживания.

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский сообщил, что они продолжат работу на избирательных участках Алматы. Сегодня он посетил уже 12 пунктов и будет работать до закрытия референдума.

Осталось несколько часов до окончания референдума. Результат голосования скоро будет в готовых протоколах. На тех участках, где мы были, я вижу, что люди приходят и голосуют. Что касается открепительных удостоверений, то замечу, что если человек о них не позаботился заранее, то он не сможет проголосовать. Эта процедура предусмотрена для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право только один раз. Главный фактор, что на всех участках голосование идет спокойно, а это означает, что референдум состоялся. По территории Казахстана проголосовали более 60% избирателей", - добавил Михаил Лебединский.

Спикер сообщил, что пять участков референдума находятся на территории Российской Федерации, всего они открыты в 52 странах мира.

Кроме того, все действия избирательных комиссий Алматы по фактам нарушений международные избиратели считают правомерными.