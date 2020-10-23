Петропавловск. 22 октября. Kazakhstan Today - Международный аэропорт Петропавловска станет государственным, передает Kazakhstan Today.

К акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалов обратились работники Международного аэропорта, которые несколько месяцев сидят без заработной платы. По информации пресс-службы акима области, задолженность будет погашена поэтапно, сообщает Петропавловск.news

Сам же аэропорт в скором времени пройдет процедуру банкротства и перейдет в государственную собственность. Такая мера позволит сохранить воздушную гавань и увеличивать количество рейсов", - отметили в пресс-службе.

Это уже не первый раз, когда сотрудникам не выплачивают вовремя зарплату. В декабре 2016 года завершилась реконструкция Петропавловского аэропорта, в рамках которой полностью отремонтировали взлётно-посадочную полосу и модернизировали пассажирский терминал. После чего терминал может принять до 200 пассажиров в час. Местные власти тогда заявили, что наладят авиаперевозки из России, Китая, стран Евросоюза и даже обещали запустить новые авиамаршруты в Россию и страны дальнего зарубежья. Однако по факту этого так и не произошло, из североказахстанского аэропорта можно улететь в определённые дни только в Нур-Султан и на юг Казахстана.

Аэропорт Петропавловска был одним из транзитных аэропортов на постсоветском пространстве, где обслуживали до 40 рейсов в сутки.

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