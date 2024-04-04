МИД Казахстана осудил нападение на консульский отдел посольства Ирана в столице Сирии

С начала года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе под руководством председателя Агентства Асхата Жумагали прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, сообщает пресс-служба - В Антикоррупционной службе под руководством председателя Агентства Асхата Жумагали прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, сообщает пресс-служба Антикора





Темой обсуждения стали результаты проведенного внешнего анализа, который показал наличие серьезных коррупционных рисков и факторов, приводящих к нерациональному и неэффективному расходованию госсредств, выделяемых на развитие спорта в стране.





Агентством с начала года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта.





Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются бывшие вице-министр, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, руководитель Дирекции развития спорта и другие должностные лица.





Вопросам укрепления здоровья нации и развитию массового, особенно детского спорта особое внимание уделяется главой государства. Только за последние 6 лет бюджет в этой отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. Однако, рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается.





Наблюдается дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений", на который уходит 90% бюджета этой отрасли, и "массового" спорта.





Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем. Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование" - отметил на совещании председатель Агентства.





По итогам анализа Агентством в адрес отраслевого министерства внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.



