МИД Казахстана подтвердил визит Владимира Путина в Астану

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин прилетит в столицу Казахстана для участия в саммитах, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
По его данным, главы 11 государств примут участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает sputnik.kz.
В шестом саммите СВМДА, который пройдет 12-13 октября, примут участие 11 глав государств, 1 вице-президент, 1 заместитель председателя (правительства) и 5 министров", - проинформировал Айбек Смадияров.
Он также сообщил, что президент России примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите Содружества Независимых Государств и в саммите "Центральная Азия - Россия", информирует zakon.kz.
Подтверждение есть. Во всех мероприятиях Владимир Путин будет участвовать", - заявил Айбек Смадияров.
По данным МИД, в саммите не будет представителя Украины, так как страна приостановила свое участие по линии СНГ. Глава Молдовы не сможет принять участие из-за загруженности, сообщает informburo.kz.
Напомним, что 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.