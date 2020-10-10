МИД Казахстана сделал заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызской Республике, передает Kazakhstan Today.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике. Особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Республики Казахстан и нанесения ущерба имуществу этих предприятий», - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более $1 млрд, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны.



«Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана», - подчеркнули в МИД РК.

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