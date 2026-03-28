МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч

Рим. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра иностранных дел РК Ержаном Ашикбаевым провела ряд встреч в Риме и Ватикане, где обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере водной безопасности, сельского хозяйства и межрелигиозного диалога, сообщает МИД РК.





Казахстанская делегация приняла участие в 43-й встрече механизма "ООН - водные ресурсы", прошедшей в штаб-квартире Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в Риме. В ходе мероприятия была представлена инициатива по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, предложенная президентом Казахстана, а также планы по проведению регионального экологического саммита в Астане.





В рамках визита Ашикбаев также встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках платформы С5+1 и межправительственной рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству.





Кроме того, состоялись переговоры с руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного фонда сельскохозяйственного развития. Обсуждены вопросы модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования водных ресурсов.





Также в Ватикане прошла встреча с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Кувакадом. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии межрелигиозного сотрудничества и взаимодействии в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, очередное заседание секретариата которого пройдет в октябре 2026 года в Астане.





По случаю Наурыза посольство Казахстана в Швейцарской Конфедерации совместно с казахско-швейцарской ассоциацией "Бірлік" организовало праздничное мероприятие, объединившее представителей казахской диаспоры и соотечественников, проживающих в различных кантонах Швейцарии. Посол Кайрат Саржанов отметил значение Наурыза как символа обновления, единства и созидания, отражающего ценности согласия, преемственности и устойчивого развития общества. Было также подчеркнуто, что за рубежом сохранение культурной идентичности, уважение к национальным традициям и родному языку продолжают оставаться объединяющим фактором для соотечественников.





Между тем в Измире состоялся международный весенний фестиваль Bahar, приуроченный к празднованию тюркского нового года Наурыз. Мероприятие было организовано мэрией города Измира совместно с генеральным консульством Республики Казахстан. В фестивале приняли участие студенты и жители Измира из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Фестиваль стал значимой площадкой для продвижения культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления связей между представителями тюркских народов.





В Ханое состоялся культурный фестиваль, посвященный празднику весеннего обновления Наурыз. Мероприятие было организовано посольством Республики Казахстан и посольством Азербайджанской Республики совместно с Ханойским колледжем торговли и туризма. Фестиваль в Ханое стал площадкой для демонстрации богатого культурного наследия Казахстана и Азербайджана. В рамках мероприятия были представлены национальные музыкальные и танцевальные выступления, традиционные блюда, а также национальные игры и интерактивные культурные программы.





На набережной реки Ханган при организации International World in Korea и Ассоциации студентов Центральной Азии отметили праздник Наурыз. В мероприятии приняли участие граждане Казахстана и стран Центральной Азии, активисты, соотечественники и студенты, а также представители корейской культуры и общественных кругов.





Также празднование весеннего праздника Наурыз, символа обновления, единства и процветания, состоялось в Лондоне на площадке Европейского банка реконструкции и развития. Казахстан представил масштабную культурно-информационную программу, вызвавшую живой интерес со стороны международного делового сообщества и сотрудников банка.





Помимо этого, в Вене при поддержке посольства Казахстана в Австрии состоялось торжественное празднование Наурыза - праздника весны, обновления и согласия. Праздничное мероприятие объединило соотечественников и казахскую диаспору, представителей дипломатического корпуса, а также международных организаций, интересующихся богатым наследием казахской культуры празднования Наурыза.





На западном побережье Норвегии, в городах Ставангер и Берген, состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднику Наурыз. В рамках программы гостям были представлены элементы казахской культуры и традиций, национальная кухня, включая традиционное блюдо наурыз коже, а также информация о Казахстане, его истории и значении праздника Наурыз. Мероприятия вызвали интерес как у представителей казахской диаспоры, так и среди местных жителей.





Посольство Республики Казахстан в Хорватии совместно с почетными консульствами организовало ознакомительно-познавательные фотовыставки "Что вы знаете о стране Великой степи?" в крупнейших туристических городах страны - Сплит, Дубровник и Опатия. В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Наурыз, на главных улицах и в общественных пространствах городов были размещены тематические демонстрационные плакаты с информацией о Казахстане. Инициатива направлена на укрепление культурных и гуманитарных связей между нашими странами, а также развитие двустороннего сотрудничества.





Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Чешской Республики Петр Мацинка принял посла Казахстана Кайрата Абдрахманова, обсудив двусторонние отношения, подготовку предстоящих визитов, региональную и международную повестку, а также политические реформы в Казахстане, включая новую Конституцию. Стороны отметили стабильность в стране, позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, потенциал для совместных проектов и взаимодействие в международных организациях, подтвердив готовность поддерживать активный политический диалог на высшем уровне.



