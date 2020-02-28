МИД РК рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-2019, передает Kazakhstan Today.

В связи с распространением эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-2019, постановлением главного санитарного врача РК обновлены категории эпидемически неблагополучных стран. В этой связи Министерство иностранных дел РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от поездок в страны первой категории и по мере возможности перенести поездки в страны второй категории на более поздние сроки. Гражданам РК, находящимся в странах первой и второй категорий, следует соблюдать меры медицинской предосторожности и по возвращению придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения РК по соблюдению карантинного режима", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Вместе с тем туристическим фирмам, организациям и компаниям рекомендуется довести до своих потребителей и партнеров целесообразность ограничений поездок по туристическим, деловым и иным целям в указанные страны.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 78 тыс. человек, из которых скончались 2715, а вылечились порядка 29 тыс. По информации ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тыс. случаев заражения COVID-19, пишет РИА "Новости".

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