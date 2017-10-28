МИД РК: Казахстан придерживается принципа уважения территориальной целостности Испании

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МИД РК: Казахстан придерживается принципа уважения территориальной целостности Испании28.10.2017
Государство  14:29

Астана. 28 октября. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление в отношении ситуации в автономном сообществе Каталония, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании и полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства. В своих отношениях с Королевством Испания Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость от Испании. За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против - 10, еще 2 парламентария воздержались.

Позже премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от исполнения обязанностей главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и членов его правительства, распустив тем самым парламент региона, сообщила Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Выборы в новый парламент Каталонии назначены на 21 декабря.
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