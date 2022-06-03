МИИР: казахстанские авиакомпании не будут включать в европейский черный список

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Руководители авиационных властей 27 европейских государств решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в черный список.
Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим правительством меры за последние 3 года", - рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
Он также напомнил, что Казахстан уже попадал в черный список, когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО - на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов, говорится в сообщении МИИР.
Для выхода из этой ситуации потребовалось целых 7 лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась", - подчеркнул Ускенбаев.
Вместе с тем из-за авиакатастрофы самолета "Бек Эйр" в конце прошлого года Еврокомиссия вновь выразила обеспокоенность ситуацией по безопасности полетов в Казахстане.
Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений, нами был подготовлен план корректирующих действий, который был представлен Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов", - сказал министр.
В ведомстве отметили, что доводы Казахстана были приняты. Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил корректирующие действия, что позволило избежать попадания казахстанских авиакомпаний в черный список.