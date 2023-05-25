МИИР поручило акиматам ускорить проведение технического обследования тепловых сетей

На сегодняшний день по республике имеется порядка 14 тысяч км сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54%

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации поручения главы государства под председательством министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева состоялось совещание по вопросам реализации проектов теплоснабжения, готовности к предстоящему отопительному сезону, - В рамках реализации поручения главы государства под председательством министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева состоялось совещание по вопросам реализации проектов теплоснабжения, готовности к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба МИИР РК.





В совещании приняли участие руководство Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, а также акиматов всех областей.





В рамках рабочей встречи отчитался председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальным вопросам Тимур Карагойшин. По его словам, на сегодняшний день по республике имеется порядка 14 тысяч км сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54%.





Согласно предвыборной программе главы государства к 2030 году стоит задача снизить износ тепловых сетей до 43 %.





В целях модернизации коммунальных сетей министерством реализуются три механизма финансирования:





целевые трансферты,

бюджетный кредит,

субсидирование затрат до 50%.





Для финансирования тепловых сетей в начале текущего года открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета.





При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01% со сроком на 20 лет и механизм субсидирования (50% - МФО; 50% - от общей стоимости проекта республиканского бюджета).





Кроме того, механизм "Тариф в обмен на инвестиции", реализуемый Министерством национальной экономики РК, позволит дополнительно привлечь инвестиции в коммунальную сферу и простимулирует восстановление изношенных сетей и оборудования.





В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону министерством поручено акиматам:



