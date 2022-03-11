МИИР предлагает придать "Отбасы банку" статус национального института развития

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В мажилисе состоялась презентация законопроекта по вопросам реформирования жилищной политики, разработанной МИИР РК. Концепцию документа представил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект закона разработан в соответствии с поручением главы государства в части решения вопросов о доступности жилья для населения, сообщает пресс-служба МИИР РК.

По словам Дауылбаева, законопроектом предлагается ввести ряд новшеств, в том числе системного характера, главным из которых является вывод "Отбасы банка" из системы банков второго уровня и придание ему статуса национального института развития, который будет централизовано осуществлять учет нуждающихся в жилье и распределение жилищ.

За "Отбасы банком" предлагается сохранить функции по осуществлению банковских и других операций. Это прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, кассовые операции, банковские заемные операции, предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных и предварительных жилищных займов и т.д. При этом также предлагается передать банку текущую базу очередников акиматов и открыть на его основе центр обеспечения жильем, который сможет по принципу "одного окна" принимать заявки от всех граждан, нуждающихся в жилье, независимо от принадлежности к той или иной категории", - отмечают в МИИР РК.

В ведомстве подчеркивают, что в предлагаемой новой модели распределение жилья будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. В соответствии с новым подходом право вставать в очередь в новую базу нуждающихся в жилище могли бы иметь все граждане, не имеющие жилья в течение последних 10 лет.

Также отмечается, что открытие центра обеспечения жильем позволит исключить необходимость обращения граждан в различные инстанции, а также в полной мере применить принцип справедливого распределения мер государственной поддержки среди всех казахстанцев.

При этом постановку нуждающихся на учет в текущую базу очередников предлагается прекратить.

Новый законопроект также предусматривает меры по сохранению очередности для многодетных и неполных семей в случае изменения их статуса (в связи с достижением совершеннолетия либо смертью детей). Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, при распределении жилья предусматривается выделение дополнительной комнаты.

Очередникам с доходами выше одного прожиточного минимума предлагается оказать господдержку в виде льготных жилищных займов для приобретения жилья в собственность. А тем, чьи доходы не позволяют собрать достаточные накопления для обеспечения необходимого количества баллов, предлагается внедрить дополнительные баллы.

Для решения жилищного вопроса в сельской местности предлагается внедрить механизм субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе, который позволит стимулировать работодателей строить жилье для своих работников.

В целях чествования граждан, погибших при спасении человеческих жизней, а также исполнении государственных или общественных обязанностей, предлагается внедрить механизм, который бы обязывал МИО обеспечивать их семьи жилищем не позднее одного года со дня смерти.

Кроме того, в новом законопроекте МИИР РК предлагает исключить право безвозмездной приватизации жилищ из госжилфонда для всех категорий граждан, а также ввести обязательную инвентаризацию списочной очередности не реже одного раза в квартал с публикацией актуализированных списков на интернет-ресурсе "Отбасы банка".

В госоргане-разработчике считают, что предлагаемые меры и механизмы положительно скажутся на улучшении соблюдения прав граждан и защиты их интересов.