МИИР РК принимает меры по недопущению систематического завышения стоимости строительства

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - В целях недопущения систематического завышения стоимости строительства, а также во исполнение пункта 53 общенационального плана в рамках послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК предпринимается ряд мер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В конце июля вступает в силу нормативный технический документ СН РК 1.02.03-2022 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство", в котором указана норма об исключении применения прайс-листов в ПСД, предусматривающая недопущение завышения сметных цен на строительные материалы через прайс-листы, сообщает пресс-служба МИИР РК.

Министерством разработан нормативный документ по ценообразованию и сметам РК 8.04-07-2022 "Индексы стоимости для строительства" и на сегодняшний день вносятся поправки в нормативный документ по ценообразованию по применению индексов стоимости для строительства, который приведет к снижению инфляционных рисков.

Также планируется внедрение современных методов калькулирования смет, которое даст возможность правильного распределения стоимости по видам работ и конструктивам с применением укрупненных норм, а также уменьшения объема сметной документации.

Вместе с тем разрабатываются сборники единичных сметных цен, сокращающие трудоемкость составления сметной документации и упрощающие процесс экспертизы смет.

В настоящее время установлены предельные стоимости для проектов социального назначения, позволяющие производить контроль стоимости строительства для объектов здравоохранения и образования.

При этом показатели норматива будут пересмотрены с учетом внедрения индекса стоимости для строительства.