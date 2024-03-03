Минэкологии предлагает увеличить штраф за мусор в неположенном месте

Это делается для повышения осознанности граждан и субъектов бизнеса

Рассказать друзьям

Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на круглом столе по вопросам эффективного обращения с твердыми бытовыми отходами в мажилисе 29 февраля рассказал о планах по ужесточению ответственности за выброс мусора в неустановленных местах.





По словам главы Минэкологии, для повышения осознанности граждан и субъектов бизнеса рассматривается вопрос по увеличению размеров штрафов за выброс мусора вне установленных мест.





Ерлан Нысанбаев добавил, что Министерством экологии совместно с Министерством промышленности и строительства прорабатывается механизм отслеживания перемещения строительных отходов от стройкомпаний в рамках усиления информационной системы "Е-курылыс".



