Минэнерго РК обновит правила выбора площадки для ядерных установок и пунктов захоронения
Утверждение новой редакции правил усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики разработало новые Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения. Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 17 декабря.
В соответствии с правилами, площадка размещения ядерной установки или пункта захоронения должна определяться с учетом:
- возможных внешних воздействий природного или техногенного характера;
- возможного переноса радиоактивных веществ;
- возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации ядерной установки или пункта захоронения или в результате возникновения инцидентов или аварий.
Проектные документы проходят государственную экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы.
Правила также устанавливают основные требования к обеспечению безопасности при размещении ядерных установок и пунктов захоронения.
В частности, меры по обеспечению безопасности устанавливается на протяжении всего жизненного цикла, включая планирование, выбор площадки, проектирование, изготовление, строительство, ввод в эксплуатацию, непосредственно эксплуатацию, а также вывод из эксплуатации и закрытие.
Для обеспечения безопасности эксплуатирующей организацией при размещении предпринимаются следующие меры:
- обеспечение постоянного контроля радиационного облучения людей, включая персонал ЯУПЗ и население в зоне его потенциального воздействия, и выхода радиоактивного материала в окружающую среду;
- обеспечение контроля событий, которые могут привести к утрате контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией, источником радиоизотопным или генерирующим ионизирующее излучение;
- управление рисками и смягчение последствий инцидентов и (или) аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ЯУПЗ.
Решение о строительстве и районе строительства ядерных установок и пунктов захоронения принимается правительством РК при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство ядерной установки или пункта захоронения.
Выбор площадки для проектирования и строительства ЯУПЗ включает предварительное исследование района проектирования с определением нескольких (не менее трех) конкурентных площадок, для которых проводятся детальные исследования и оцениваются ряда аспектов.
Площадка считается пригодной для проектирования и размещения, если показано, что имеется возможность обеспечения безопасности с учетом выявленных факторов опасности в соответствии с требованиями, установленными в технических регламентах в области использования атомной энергии, а также обеспечивается безопасность населения и защита окружающей среды от радиационных воздействий в течение жизненного цикла.
В Минэнерго поясняют, что утверждение новой редакции правил выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения.
Изменения в тексте правил основаны на нормах и рекомендациях по безопасности МАГАТЭ и отражают как накопленный опыт развитых стран в области разработки нормативных документов в сфере ядерной и радиационной безопасности, так и практику их применения.