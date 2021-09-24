Минфин возьмет под контроль платежи через мобильные переводы

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НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В ходе брифинга правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал о планах законодательно регулировать мобильные переводы в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главы Министерства финансов, за 8 месяцев 2021 года объем платежей и переводов денег, совершенных онлайн-способом составил почти 36 триллионов тенге.

Министерством финансов совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки. Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей. То есть у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для физических лиц-индивидуальных предпринимателей будет отдельный счет", - сказал Ерулан Жамаубаев.

Чтобы исключить факты использования личных переводов в предпринимательской деятельности, предлагается разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности.

Эти поправки не затрагивают личные переводы физических лиц, а также не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Поправки рассматриваются в сенате парламента", - сказал министр.

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