Министерство экологии, геологии и природных ресурсов появится в Казахстане

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе состоялось заседание комитета по вопросам экологии и природопользованию, на котором была согласована кандидатура Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев. Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов кандидату, после чего было принято заключение, сообщает пресс-служба мажилиса.

Комитет по вопросам экологии и природопользованию мажилиса парламента Республики Казахстан, рассмотрев представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Мирзагалиева Магзума Маратовича , считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в заключении.

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