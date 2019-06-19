Министерство экологии, геологии и природных ресурсов появится в Казахстане

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе состоялось заседание комитета по вопросам экологии и природопользованию, на котором была согласована кандидатура Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев. Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов кандидату, после чего было принято заключение, сообщает пресс-служба мажилиса.
Комитет по вопросам экологии и природопользованию мажилиса парламента Республики Казахстан, рассмотрев представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Мирзагалиева Магзума Маратовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в заключении.
Напомним, сегодня мажилис согласовал кандидатуру на пост министра культуры и спорта РК.
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