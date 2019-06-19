Мажилис согласовал кандидатуру Раимкуловой для назначения на пост министра культуры и спорта Казахстана

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе состоялось заседание комитета по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Актоты Раимкуловой для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Данный вопрос рассмотрен на заседании комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Члены комитета по социально-культурному развитию задали ряд вопросов А. Раимкуловой, а также высказали свои пожелания.

Комитет по социально-культурному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан, рассмотрев представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Раимкуловой Актоты Рахметуллаевны, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра культуры и спорта Республики Казахстан", - говорится в заключении комитета.

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