В Казахстане темпы уборки зерновых почти вдвое ниже прошлого года

Продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах РК осложнили уборочную кампанию и привели к ухудшению качества зерна. Пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн га, или 15% от общей уборочной площади

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана обсудили актуальные вопросы проведения уборочной кампании и меры поддержки аграриев, передает корреспондент агентства.





Министерством энергетики будет выделен дополнительный объем дизельного топлива для сушки зерна. Холдингом "Байтерек" ведется реструктуризация долгов по кредитам, а также пролонгация товарного кредита по линии Продкорпорации без применения штрафных санкций для фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Погодные условия будут признаваться в качестве форс-мажорных обстоятельств. Надо осуществить выплату субсидий в полном объеме", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.





Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством нацэкономики и холдингом премьер-министр поручил ускорить работу в данном направлении.





Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов и Продкорпорацией обеспечить круглосуточную приемку урожая хлебоприемными пунктами и предприятиями, оказывающими услуги по сушке зерна. Надо принять меры по недопущению завышения тарифов на их услуги. Министерствам энергетики и сельского хозяйства обеспечить выделение дополнительного объема дизельного топлива для сушки зерна по удешевленной цене 250 тенге за литр", - распорядился Смаилов.





Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 млн га.





По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 40,0%. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочено 6,6 млн тонн зерна. Для сравнения: в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн га, или 72,8%", - сказал министр.





Он отметил, что свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более 3 недель, что привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур.





По вашему поручению во всех регионах, пострадавших от погодных условий, созданы рабочие комиссии для определения масштабов последствий с включением в них всех заинтересованных органов и организаций. Рабочими комиссиями осуществлен выезд во все пострадавшие регионы страны, проведен анализ хода уборочных работ. Так, по данным акиматов, пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн га, или 15% от общей уборочной площади. Необходимо отметить, что средняя урожайность ниже уровня прошлого года на 2,7 ц/га", - пояснил глава МСХ.





По его словам, в настоящее время вся уборочная техника массово вышла на поля во всех областях, работы по уборке продолжились.





Министр отметил, что с 18 сентября начат прием заявок в информационной системе на выделение дизельного топлива для сушки зерна.





По данным акиматов общая потребность областей в дизельном топливе на сушку сельхозкультур составляет 73 тысячи тонн, из них 19 тысяч тонн планируется покрыть за счет имеющегося резерва нереализованного топлива, при этом по цене, не превышающей 250 тенге за литр", - уточнил Сапаров.





Также, по его информации, перепроверена готовность всех хлебоприемных предприятий к приемке зерна, дано поручение обеспечить их круглосуточное функционирование. "Отмечаем также важность не допустить роста цен на их услуги по сушке", - отметил он.





Холдингом "Байтерек" дано поручение филиалам "Казагрофинанс" в ускоренном режиме осуществлять рассмотрение заявок фермеров на получение в лизинг стационарных и мобильных зерносушилок.





Кроме того, глава ведомства сообщил, что в связи с низким качеством собираемого урожая остро встанет вопрос обеспеченности семенами.





В этой связи Продкорпорацией в целях формирования семенного фонда начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян", - сказал он.





По линии Продкорпорации продлен срок поставки зерна по форвардным контрактам до 1 ноября текущего года.





Одной из основных просьб фермеров является проведение Продкорпорацией прямого закупа продовольственного и фуражного зерна. На осуществление закупа по рыночным ценам требуется 20 млрд тенге. Уважаемый Алихан Асханович, просим вашего содействия в реализации всех вышеуказанных мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей. Со стороны министерства все вопросы будут оперативно решены", - сказал Сапаров.



