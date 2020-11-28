Министр информации и общественного развития рассказала о результатах работы Нацсовета общественного доверия

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева проинформировала о результатах работы Национального совета общественного доверия при президенте, передает Kazakhstan Today.

Она отметила, что часто звучат критические высказывания в отношении Нацсовета.

Иногда я вижу критические высказывания: "что сделал Нацсовет?", "Зачем он создавался?" и так далее. Я полагаю, что это в какой-то степени из-за неинформированности отдельной категории людей. Я хотела бы сказать, что Национальный совет активно работает и результаты очень масштабные", - отметила министр.

По ее словам, в рамках работы Нацсовета проведен пилотный проект по космическому мониторингу пастбищных угодий.

В четырех регионах в результате выявлено 12,8 миллиона гектаров неосвоенных земель. 7 миллионов возвращены государству. Это очень важный вопрос, потому что вопросы неосвоения земельных участков неоднократно обсуждались и именно в рамках работы Нацсовета эти вопросы нашли уже практическое решение", - сообщила министр.

Кроме того, она отметила, что был разработан единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных, в целях повышения прозрачности и доверия к курсовой политике Нацбанка разработаны формы и способы публикации информации трансфертов из Национального банка и Нацфонда, на 40% сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы, предусмотрены ежегодные проверки в предприятиях, в которых привлекается иностранная рабочая сила.

Все эти вопросы как раз нашли решение и отражение в рамках деятельности Национального совета", - сказала Балаева.

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