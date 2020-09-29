Министр иностранных дел РК переговорил с коллегой из Швеции

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Кристен Линде. Телефонный разговор состоялся по инициативе шведской стороны, передает Kazakhstan Today.

Министр поздравил коллегу с предстоящим председательством Швеции в ОБСЕ и выразил готовность казахстанской стороны поделиться опытом председательства в Организации. В свою очередь, шведская сторона выразила заинтересованность в обсуждении вопросов повестки дня будущих мероприятий ОБСЕ.

В целом главы МИД отметили положительный опыт политического взаимодействия на других международных площадках, в том числе в период совпавшего непостоянного членства двух стран в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годы. При этом стороны выразили готовность к активному взаимодействию в рамках реализации нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом.

В контексте необходимости расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, министры отметили растущий взаимный интерес бизнеса двух стран к налаживанию сотрудничества в области энергетики, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранении и добывающей отрасли.

Стороны также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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