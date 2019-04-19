Министр обороны доложил Назарбаеву мерах по обеспечению армии Казахстана современным вооружением

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.

Министр доложил Елбасы о ходе исполнения поручений, данных на прошедшем заседании Совета безопасности, о текущем состоянии Вооруженных сил страны и предпринимаемых мерах по обеспечению армии современным вооружением, сообщает пресс-служба Первого Президента РК.

Кроме того, Н. Ермекбаев представил Н. Назарбаеву информацию о крупномасштабных стратегических командно-штабных учениях "Айбалта-2019", проходящих в Алматинской области.

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