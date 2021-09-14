Министр обороны РК принял командующего ЦЕНТКОМ США

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане прошла протокольная встреча руководителя казахстанского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Мурата Бектанова и главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны затронули вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, а также международного военного сотрудничества между Казахстаном и США, в том числе в сфере миротворческой деятельности.

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