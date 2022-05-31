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Министр обороны РК встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции

30.05.2022, 18:31 6286
Министр обороны РК встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - В Нур-Султане состоялась встреча руководителя казахстанского оборонного ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Дидье Канессом и военным атташе Франции в Казахстане полковником Жан-Филиппом Тардье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества в области военного образования, миротворчества, военно-технической политики и кибербезопасности, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В ведомстве подчеркнули, что военное сотрудничество Казахстана и Франции реализуется на плановой основе.
 

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Оралов: изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев

30.05.2022, 20:37 4536
Фото: пресс-служба партии AMANAT
ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Павлодарской области провел ряд встреч с сельской молодежью, рабочими завода, спортсменами, представителями интеллигенции, членами АНК, председателями ППО и активом партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В селе Баянаул на встрече с молодежью Асхат Оралов отметил, что внесение поправок в Основной закон всецело отвечает запросу населения и молодежи, в частности на более демократическое, социально справедливое общество, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 

В последний раз конституционный референдум проводился в 1995 году. То есть для молодых людей, родившихся в независимом Казахстане - это первый подобный опыт. Поэтому каждый, осознавая значимость своего мнения и ответственность за будущее страны, должен проголосовать 5 июня. Именно молодежи предстоит строить "Жана Казакстан", и первый шаг на данном пути - участие в референдуме. Изменения в Конституции отразятся на жизни всех казахстанцев", - сказал Асхат Оралов.

 
В свою очередь молодой учитель биологии Богембай Бахитденов подчеркнул, что всецело поддерживает предложенный президентом курс реформ, призванный повысить участие граждан в общественно-политической жизни страны. 
 

Я, безусловно, пойду на избирательный участок 5 июня, поскольку считаю, что именно мы, молодежь, должны проявить максимальную активность и исполнить свой гражданский долг", - добавил Богембай Бахитденов.

 
На встрече с представителями интеллигенции Баянаульского района был отмечен высокий уровень осведомленности местных жителей о сути выносимых на референдум поправок.
 
В городе Аксу исполнительный секретарь партии встретился с рабочими ферросплавного завода, обсудив важность предстоящих поправок. По словам заводчан, предлагаемые изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев, поэтому каждый должен принять участие в голосовании 5 июня. 
 

Конституция - это главный закон страны, по которому все живут. Мы находимся на пороге знаменательной даты, и уверен, что большинство поддерживает предлагаемые президентом реформы. Тот факт, что у нас есть право самим решать такие судьбоносные вопросы, дорогого стоит", - сказал ветеран завода Николай Сухотерин.

 
В Павлодаре Асхат Оралов также встретился с представителями интеллигенции и аксакалами региона. Участники встречи выразили уверенность, что в день голосования жители области покажут высокую явку на избирательных участках.
 
На встречах с представителями этнокультурных объединений АНК, молодежью и спортсменами региона также были обсуждены аспекты конституционных изменений и их влияние на устойчивое развитие страны.
 

Было бы вполне правомерным, если бы все поправки прошли через парламент. Но решение провести общенациональный референдумом - это значимое событие в истории нашей страны, благодаря которому повышается правовая культура населения", - отметила председатель финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области Ольга Николашина.

 
Кроме того, состоялась встреча с председателями первичных партийных организаций и партийным активом региона. На сегодня в области насчитывается порядка 48 тысяч партийцев, объединенных 220 ППО.
 
В этот же день секретарь партии Эльдар Жумагазиев встретился с коллективами электролизного и нефтехимического заводов, призвав производственников принять активное участие в референдуме.
 

В дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" назначен новый гендиректор

30.05.2022, 18:13 6836
В дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" назначен новый гендиректор
Фото: АО НК QazaqGaz
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Решением совета директоров АО "НК "QazaqGaz", генеральным директором ТОО "Амангельды газ" назначен Алмас Куандыков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмас Куандыков уроженец Атырауской области. Высшее образование получил в Университете Талса (США), является инженером-нефтяником. Проходил ряд стажировок и курсов по повышению квалификации в ExxonMobil и Shlumberger, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
 
Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности инженера-разработчика в компании Statoil в Норвегии, затем работал в международной компании ExxonMobil (Хьюстон, США) в должности инженера-разработчика.
 
В 2013 году, вернувшись в Казахстан, продолжил работу на проекте "Кашаган" на разных должностях в компании "Норт Каспиан Оперейтинг Компани" (NCOC) - инженером-разработчиком, ведущим инженером по техническим и бизнес-вопросам, координатором по экспорту серы.
 
В период с 2019 по 2022 годы работал в АО "НК "КазМунайГаз" по направлению крупных проектов на должности заместителя директора департамента неоперационных добывающих активов. Последние два года курировал проекты "Кашаган" и "Карачаганак".
 

Абаев: Республиканский колледж спорта в Алматы не будет закрыт

30.05.2022, 17:52 7221
Абаев: Республиканский колледж спорта в Алматы не будет закрыт
Фото: yandex.kz
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Спортивный колледж в Алматы закрывать не будут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я знаю, что сейчас родители, дети и тренерский состав обеспокоены тем, что учебное заведение якобы "закроется" и все останутся "за бортом". 27 мая в Алматы провел совещание по вопросам развития школ-интернатов республиканского значения. Были приглашены директора спортивных учебных организаций. Состоялся открытый и конструктивный разговор, в результате которого мы сообща пришли к общему решению", - написал министр. 

 
Он подчеркнул, что тренировочный центр, открытие которого предполагалось вместо колледжа, теперь будет работать при нем.
 

Центр будет функционировать круглогодично и усилит работу спортивных учреждений. Здесь талантливые спортсмены получат возможность продолжать спортивную карьеру. Учреждение будет создано с учетом передового международного опыта с привлечением комплексной научной группы. Также в ходе совещания мной было поручено провести тщательный отбор и качественный набор для поступления в колледж на предстоящий 2022-2023 учебный год. Это касается будущих первокурсников", - написал Абаев. 

 
Он также высказался о нескольких экспериментальных классах, которые были открыты на базе колледжа в 2011 году. 
 

Дети, которые обучались в этих классах, должны получать качественное спортивное образование, иметь возможность заниматься спортом там, где материальная база соответствует стандартам. Поэтому эти классы будут переданы в РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова" и РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне Шанырак города Алматы"", - написал глава МКС.


Ранее родители студентов выступили с протестом против реорганизации колледжа спорта в Алматы. 
 
Напомним, 29 апреля заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова в ходе брифинга в СЦК сказала, что нынешняя система подготовки спортсменов не оправдывает себя, и заявила о необходимости реорганизовать Республиканский колледж спорта. 
 

Мы провели анализ и решили, что пилотно Республиканский колледж спорта мы реорганизуем в Академию Центра олимпийской подготовки. Такую практику применяют те страны, которые входят в топ-10 на Олимпийских играх", - сказала представитель Министерства спорта и туризма. 

 
Кроме того, Айгуль Бектенова пояснила, что нынешняя система подготовки спортсменов в Казахстане основана на советской системе и в нынешнем виде не оправдывает себя, что показывают результаты сборной Казахстана на последних летних и зимних Олимпийских играх. 
 
Министерство намерено перераспределить спортсменов и тренеров Республиканского колледжа спорта по другим спортивным учебным учреждениям. 
 

Все спортсмены будут распределены. Спортсмены по шести основным видам остаются в тренировочном центре. По остальным видам будут распределяться в две организации - колледж Каркена Ахметова и "Шанырак". Тренеры - то же самое, по учителям - то же самое. Там есть вакантные места, куда те учителя из РКС будут трудоустроены", - сказала Бектенова. 

 
На сегодня количество учеников в РКС составляет более 400 человек. В этом году 82 студента будут выпущены, остальные будут перераспределены. Из 58 тренеров 40 остаются, остальные переходят в другие организации. 
 
22 декабря 2021 года министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане. 
 

В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова.

 

Токаев дал ряд поручений председателю правления фонда "Самрук-Казына"

30.05.2022, 16:13 8611
Токаев дал ряд поручений председателю правления фонда "Самрук-Казына"
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за четыре месяца 2022 года.
 
Президенту было доложено о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО "Самрук-Казына" достигло запланированных результатов на данный момент.
 
Алмасадам Саткалиев сообщил главе государства о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, а также подготовке к IPO портфельных компаний фонда.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".
 

В МВД произведен ряд новых назначений

30.05.2022, 15:08 9176
В МВД произведен ряд новых назначений
Фото: МВД РК
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министерство внутренних дел Казахстана рассмотрело кандидатуры на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это новый формат кадровых назначений", - сообщили в ведомстве. 

 
Министр Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители заинтересованных служб обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.
 
По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра внутренних дел назначены:

  • на должность начальника департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев;
  • на должность начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов;
  • на должность заместителя начальника департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев;
  • на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дамир Тайжанов;
  • на должность заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области Рустем Тунгышбаев.
 

Сапарбаев доложил президенту о реализации социальных проектов в Жамбылской области

30.05.2022, 13:48 10411
Сапарбаев доложил президенту о реализации социальных проектов в Жамбылской области
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Государственный и общественный деятель Бердибек Сапарбаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о проводимой в регионах работе и широком обсуждении населением политических преобразований, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, экс-глава Жамбылской области сообщил президенту о реализации проектов "Асар", "Туган жерге тагзым", "Жомарт тулек", "Бейбітшілік пен келісім", направленных на повышение качества жизни населения и укрепление единства народа, а также проинформировал главу государства о реализованном в Жамбылской области пилотном проекте, нацеленном на создание условий для самообеспечения каждой семьи.
 
Также Сапарбаев поделился с президентом своим видением дальнейших перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе повышения готовности аграриев к возможной засухе. Также было высказано предложение укрепить взаимодействие местных органов власти и родителей по привитию детям трудовых навыков.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению уровня безработицы среди молодежи.
 

Смаилов обсудил с представителями ВОЗ вопросы контроля над табаком в Казахстане

28.05.2022, 14:33 24431
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу с руководителем секретариата рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) Адрианой Бланко Маркизо, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по гармонизации казахстанского законодательства к стандартам РКБТ ВОЗ, а также актуальные вопросы контроля над табаком в Казахстане, рассказали в пресс-службе правительства.
 
Смаилов отметил, что вопросы укрепления здоровья граждан находятся в особом приоритете. Казахстан соблюдает ратифицированную рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака.
 

Наша страна достигла существенных результатов по исполнению обязательств ВОЗ, внедряя принципы на уровне национального законодательства. Так, благодаря проводимым мерам увеличилась продолжительность жизни населения, снижается уровень потребления табака. Казахстанцы поддерживают бездымную среду, и все больше людей предпочитают воздерживаться от курения", - подчеркнул глава правительства.

 
В свою очередь Адриана Бланко Маркизо также отметила действия Казахстана в улучшении здоровья граждан.
 

2022 год в Казахстане объявлен Годом детей в поддержку будущих поколений. Очень важно, что вопросы здоровья являются приоритетными в политике вашего государства", - сказала представитель ВОЗ.

 
По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
 

Партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты

27.05.2022, 19:16 34881
Партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты
Фото: пресс-служба партии AMANAT
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Больше всего население волнует проблема роста цен на продовольствие. Однако системной работы по снижению инфляции в стране не проводится. К неутешительным выводам пришли в республиканском общественном совете по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии АМАNАТ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На фоне ухудшения внешнего инфляционного фона наблюдается высокий уровень инфляции в Казахстане. Вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов сообщил, что в апреле годовая инфляция ускорилась до 13,2%, при этом наибольший вклад внес рост цен на продовольственные товары. Годовая продовольственная инфляция достигла 17,9%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Однако эти цифры, мягко говоря, не вызывают доверия, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 

Если спросить у людей, то они скажут, что цены выросли в 2 раза. Никто не верит официальным цифрам по инфляции. Как она считается? Это выборочное обследование магазинов, по которым собираются цены. Департаменты статистики сами определяют, в какие магазины ходить. Видимо, они ходят в такие магазины, где для них выставляются одни ценники, а когда они уходят - уже другие", - сказал председатель совета, депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

 
Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай проинформировал партийцев об еженедельном мониторинге запасов социально значимых продовольственных товаров. По республике имеются запасы в общем объеме 731,4 тысячи тонн.
 

Введен запрет на экспорт сахара сроком на 6 месяцев с 23 мая текущего года. Запасы сахара в республике составляют порядка 35 тысяч тонн без учета продукции сахарных заводов. Также введены квоты на вывоз семян подсолнечника и подсолнечного масла сроком до 1 июля 2022 года, пшеницы в объеме 1 млн тонн и муки в объеме 300 тысяч тонн до 15 июня текущего года. Вместе с тем складывающаяся волатильность на мировых агропродовольственных рынках, связанная с повышением цен, оказывает безусловное влияние на рост цен на продовольственные товары", - сказал Женис Осербай.

 
А первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков рассказал о принимаемых мерах по недопущению роста цен на продовольствие. Он подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита продовольственных товаров нет.
 

Для сдерживания роста цен есть льготное кредитование торговых объектов посредством оборотной схемы - выделением акиматами заемных средств для участников торговой системы под низкий процент. На сегодняшний день выделен 81 млрд тенге. Также сформированы региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров, в которых хранятся запасы продовольствия, для чего было выделено 16,8 млрд тенге. Кроме того, планируется законтрактовать объемы ранних овощей из Туркестанской и Жамбылской областей", - сказал он.

 
Министерством на ежедневной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, регулярно инспектируются торговые объекты на предмет соблюдения надбавок. Сейчас контроль торговой надбавки в магазинах "у дома" усилен за счет создания мониторинговых групп во всех районных центрах. Однако партийцы раскритиковали работу ведомства.
 

За период с 13 по 20 мая акиматами выявлено 549 нарушений в магазинах "у дома". Сотрудники акимата обошли 80% от всех магазинов в стране. Похоже на сплошную проверку бизнеса. На каком основании? Потом об эффективности оборотной схемы. Миллиарды тратятся. А где эффект, если цены выросли? Может, лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям? Если не можете остановить рост цен, поддержите население напрямую, дайте субсидии социально незащищенным слоям. Поверьте, будет больше пользы, чем раздавать эти деньги торговым сетям", - сказал председатель совета.

 
Резюмируя итоги заседания, члены совета подчеркнули, что системной работы по снижению инфляции не проводится. Национальный банк вообще отгородился от этой проблемы, хотя это основной орган в стране, ответственный за стабильность цен.
 

Подняли базовую ставку до 14%, ограничили кредитование и думают, что помогают сдерживать цены. Хотя это, наоборот, вредит нашим производителям, у них растут издержки, и они вынуждены повышать цены из-за дорогих кредитов. В таком случае правительство должно взять ответственность за эту работу", - заключил Аманжан Жамалов.

 
Министерству национальной экономики и Министерству торговли и интеграции рекомендовано внести предложения по изменению методики расчета инфляции. Кроме того, Миннацэкономики совместно с Министерством труда надлежит проработать вопрос об адресных субсидиях для уязвимых категорий граждан.
 

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