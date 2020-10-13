Министр обороны России Шойгу совершит официальный визит в Казахстан

Москва. 12 октября. Kazakhstan Today - Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу совершит официальный визит в Казахстан 16 октября. Он проведет переговоры по вопросам многостороннего взаимодействия в области обороны, передает Kazakhstan Today.

16 октября Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершит официальный визит в Республику Казахстан", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе визита Шойгу проведет переговоры с главой военного ведомства и политическим руководством республики по вопросам многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности, дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности, развития военного сотрудничества, определят меры в сфере противодействия международному терроризму.

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