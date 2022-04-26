НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Министр обороны встретился с предпринимателями по проблемным вопросам АО "Эскери Курылыс", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководством Министерства обороны озвучены предложения, направленные на разрешение кризисной ситуации с компаниями, которым за выполненные работы задолжало акционерное общество, сообщает пресс-служба МО РК

Со своей стороны военное ведомство в полном объеме и своевременно исполнило обязательства по договорам государственных закупок, заключенным с АО "Эскери Курылыс" и ТОО "Эскери Курылыс Астана". В урегулировании проблемной ситуации ведомство участвует по своей инициативе, понимая социальный характер вопроса.

В частности, в Нур-Султане была проведена очередная встреча представителей Министерства обороны, общества и инициативной группы кредиторов товарищества. В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы по погашению кредиторской задолженности и пути их решения, проведены переговоры по реабилитационным процедурам.

Данный вопрос находится на личном контроле министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова. По поручению руководителя военного ведомства была создана специальная рабочая группа, которая на постоянной основе проводит встречи с представителями главного управления военной инфраструктуры Министерства обороны, компаний, выполнявших работы и услуги.

В первую очередь обозначен вопрос погашения задолженности, исполнения договорных обязательств. Отмечено, что работы по выделенным объемам должны быть завершены, так как это напрямую связано с боеготовностью Вооруженных сил страны.

Необходимо отметить, что все работы и услуги Министерством обороны приобретаются в рамках процедур государственных закупок наравне с другими хозяйствующими субъектами на общей конкурсной основе.

Допущенные со стороны руководства в АО "Эскери Курылыс" нарушения в работе с подрядчиками проверяются антикоррупционной службой.