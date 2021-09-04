Министр торговли и интеграции РК встретился с гендиректором ВТО

ЖЕНЕВА. 3 СЕНТЯБРЯ - Состоялся рабочий визит министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова в Женеву, в ходе которого проведены переговоры с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и послами ключевых стран-членов ВТО с целью обсуждения возможных субстантивных итогов предстоящей 12 Министерской конференции (МК-12), передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Султанова в ходе встречи с Оконджо-Ивеала особое внимание уделил совместной подготовке и ключевым приоритетам этого глобального мероприятия в целях достижения значимых результатов по актуальной повестке Организации.

В ходе встречи с послами при ВТО Бахыт Султанов в качестве председателя МК-12 призвал к активной совместной работе в целях обеспечения субстантивных итогов предстоящего глобального мероприятия в сфере многосторонней торговли, которые позволят ВТО соответствовать текущим вызовам и потребностям международного сообщества.

В мероприятии приняли участие послы и представители более 30 стран, включая Австралию, Индию, Новую Зеландию, Россию, США, Швейцарию, Южную Корею, Японию.

Как ожидается, основными переговорными направлениями повестки дня 12 Министерской конференции ВТО станут вопросы обеспечения доступа к вакцинам и медицинским товарам для всех стран, переговоры по субсидиям рыболовству и достижение прогресса в переговорах по вопросам сельского хозяйства.

Напомним , в конце мая гендиректор ВТО предложила рассмотреть возможность участия РК в организации бизнес-форума в рамках MC-12.

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