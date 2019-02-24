Министр труда и социальной защиты населения ответила на критику в свой адрес

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылскасымова ответила на критику в свой адрес, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Конечно, наше министерство всегда стоит на острие самых тяжелых проблем нашего общества. В силу своей профессии определенную критику мы слышим. Самое главное, что мы из этой критики делаем выводы, стараемся улучшить ситуацию. И будут приняты меры по повышению эффективности реализуемой государственной политики", - сказала Мадина Абылкасымова журналистам после заседания правительства РК.

Она сообщила, что была создана Рабочая группа по повышению качества жизни населения.

Созданы оперативные штабы, которые собирают информацию, проводят оценку нуждаемости многодетных семей, а также проводят сбор предложений, которые поступают от многодетных семей", - проинформировала министр.

Она отметила, что все эти предложения будут рассмотрены на заседании рабочей группы. Очередное заседание планируется провести в этот четверг. На него будут приглашены представители общественности и эксперты.

Поступило очень много предложений по разным направлениям. Это и улучшение оказания адресной социальной помощи, это и вопросы пересмотра пособий, вопросы расширения доступности жилья. Соответствующие расчеты подготовлены и сейчас проводится анализ, и будут вынесены на рабочую группу", - сказала Мадина Абылкасымова.

Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Происшествие вызвало большой резонанс в казахстанском обществе. Главу Министерства труда и социальной защиты населения призвали уйти в отставку.

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