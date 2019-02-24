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Министр внутренних дел рассказал о принимаемых мерах по борьбе с пожарами

12.02.2019, 13:26 10639
Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева рассмотрен вопрос профилактики пожаров в жилом секторе. 
 
Министр внутренних дел К. Касымов доложил, что государственной противопожарной службой и местными исполнительными органами принимаются меры по борьбе с пожарами. Тем не менее в стране ежегодно регистрируются факты пожаров, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
 
"В прошлом году увеличение числа погибших на пожарах людей отмечено в Атырауской области в 2 раза, в городе Алматы, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях на 25%, Жамбылской области на 8%. При этом свыше 60% пожаров приходится на жилой сектор, в том числе 40% по причине неосторожного обращения населения с огнем, 20% из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и 16% из-за электрооборудования", - сообщил министр К. Касымов.
 
В рамках подготовки к зимнему периоду заблаговременно в сентябре и декабре прошлого года проведены месячники пожарной безопасности. С начала отопительного периода наблюдалось снижение количества пожаров на 2%, случаев гибели людей - на 27%.
 
Кроме того, ведомством реализуется комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в жилом секторе.
 
"Для координации данной работы во всех регионах, а также в Комитете по ЧС, 6 февраля созданы штабы. Проведен анализ, определены наиболее проблемные улицы, кварталы, районы населенных пунктов в плане пожарной безопасности. В выходные дни, с учетом нахождения большинства граждан дома, практически весь личный состав гражданской защиты, включая аппараты управлений, осуществляет подворовой обход для проведения разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности", - сказал К. Касымов.
 
К этой работе привлечены сотрудники частных противопожарных служб, организаций, занимающихся услугами в области пожарной безопасности, и волонтеры.
 

Только за прошедшие выходные провели профилактическую работу в 107 тысячах частных жилых домах (в том числе в 7,6 тыс. "времянках"), выявлено свыше 49 тысяч нарушений. При этом, жильцы более 13 тыс. домов отказались от проведения осмотра печного оборудования", - отметил министр внутренних дел.

 
Дополнительно с применением пожарной техники осуществляются проверки состояния подъездных путей в частном секторе и пожарных гидрантов.
 
На постоянном контроле находится состояние объектов высокого уровня пожарного риска, к которым отнесены школы, больницы, детские сады, крупные торговые центры, объекты жизнеобеспечения и силовых структур.
 

Государственным пожарным контролем штатной численностью 933 инспектора в прошлом году было проверено более 40 тысяч объектов, выявлено 139 тысяч нарушений, привлечена к административной ответственности 21 тысяча должностных лиц. В суды направлено более 2 тысяч исковых заявлений на приостановку работы объектов, не исполняющих предписания пожарного контроля. В результате, из 1244 объектов торговли, полностью устранили нарушения 1060 крупных торговых центров или 74%. По 138 объектам, по искам ДЧС ведутся судебные процедуры для их приостановки", - сообщил К. Касымов.

 
Кроме того, для повышения безопасности объектов с массовым пребыванием людей в июле прошлого года совместным приказом министерств внутренних дел, национальной экономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития и Национального банка утверждена соответствующая Дорожная карта. В рамках данного документа, внесено 89 изменений и дополнений в государственные нормативы архитектурной и строительной сферы в части ужесточения требований пожарной безопасности к объектам с массовым пребыванием людей.
 
Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Происшествие вызвало большой резонанс в казахстанском обществе. Неравнодушные жители собрали для родителей погибших детей несколько миллионов тенге.
 

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