Министром индустрии и инфраструктурного развития стал Роман Скляр

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Мажилис согласовал кандидатуру Романа Скляра для назначения на должность министра индустрии и инфраструктурного развития, передает Kazakhstan Today.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов.

Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов Р. Скляру. После обсуждения принято заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Скляра Романа Васильевича для назначения на должность министра индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба палаты.

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