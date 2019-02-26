Министром индустрии и инфраструктурного развития стал Роман Скляр

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов.
Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов Р. Скляру. После обсуждения принято заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Скляра Романа Васильевича для назначения на должность министра индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба палаты.
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