Министром образования и науки стала Куляш Шамшидинова

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Руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов по поручению премьер-министра Казахстана представил членам Комитета кандидатуру Елжана Биртанова для назначения на должность министра здравоохранения, кандидатуру Куляш Шамшидиновой - на должность министра образования и науки, кандидатуру Даурена Абаева - на должность министра информации и общественного развития, кандидатуру Арыстанбека Мухамедиулы - на должность министра культуры и спорта, сообщает пресс-служба мажилиса.
После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенные кандидатуры для назначения на должности министров соответствующих министерств.
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