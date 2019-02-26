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Министром образования и науки стала Куляш Шамшидинова

25.02.2019, 17:20 12070
Министром образования и науки стала Куляш Шамшидинова
Foto: weproject.kz
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня состоялось заседание комитета мажилиса по социально-культурному развитию, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласованы кандидатуры для назначения на должности министров здравоохранения, образования и науки, информации и общественного развития, культуры и спорта, передает Kazakhstan Today. 
 
Руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов по поручению премьер-министра Казахстана представил членам Комитета кандидатуру Елжана Биртанова для назначения на должность министра здравоохранения, кандидатуру Куляш Шамшидиновой - на должность министра образования и науки, кандидатуру Даурена Абаева - на должность министра информации и общественного развития, кандидатуру Арыстанбека Мухамедиулы - на должность министра культуры и спорта, сообщает пресс-служба мажилиса. 
 
После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенные кандидатуры для назначения на должности министров соответствующих министерств.
 

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