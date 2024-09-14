Министры культуры Казахстана и России обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы

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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках X Форума объединенных культур состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Одной из главных тем встречи стало обсуждение договоренностей, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.





В Минкультуры напомнили, что на III Национальном курултае глава государства поручил начать подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о героях войны, и системную работу по восстановлению исторической справедливости. Министры определили последовательную работу в данном направлении.





Стороны также обсудили развитие сотрудничества между театральными учреждениями двух стран, расширение контактов в области изобразительного искусства и анимации, а также отметили растущий интерес публики Казахстана и России к национальному кинематографу.





Культурное сотрудничество между Казахстаном и Россией активно развивается. Успешные совместные проекты, гастроли и участие в международных фестивалях подтверждают наш общий успех. Мы продолжаем укреплять взаимодействие, выстраивая системный план для развития театрального, музейного и музыкального сотрудничества", - отметила Аида Балаева.