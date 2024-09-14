13.09.2024, 16:08 24261

Министры культуры Казахстана и России обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы

Министры определили последовательную работу в данном направлении
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках X Форума объединенных культур состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Одной из главных тем встречи стало обсуждение договоренностей, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.

В Минкультуры напомнили, что на III Национальном курултае глава государства поручил начать подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о героях войны, и системную работу по восстановлению исторической справедливости. Министры определили последовательную работу в данном направлении.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества между театральными учреждениями двух стран, расширение контактов в области изобразительного искусства и анимации, а также отметили растущий интерес публики Казахстана и России к национальному кинематографу.

Культурное сотрудничество между Казахстаном и Россией активно развивается. Успешные совместные проекты, гастроли и участие в международных фестивалях подтверждают наш общий успех. Мы продолжаем укреплять взаимодействие, выстраивая системный план для развития театрального, музейного и музыкального сотрудничества", - отметила Аида Балаева.

 
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Теги:ПобедаПразднованиеМинкультуры

новости по теме

13.09.2024, 18:19 18716

Глава Минобороны Казахстана принял участие в церемонии открытия XI Сяншаньского форума в Китае

На полях форума состоялись двусторонние рабочие встречи с главами оборонных ведомств КНР и Монголии
Глава Минобороны Казахстана принял участие в церемонии открытия XI Сяншаньского форума в Китае
Фото: gov.kz
Пекин. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков принял участие в церемонии открытия XI Сяншаньского форума в Пекине, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

По приглашению министра обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня казахстанская военная делегация во главе с руководителем оборонного ведомства Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым приняла участие в работе форума по международной безопасности "Сяншань", - проинформировали в ведомстве.


Фото: gov.kz

Также на полях форума состоялись двусторонние рабочие встречи с главами оборонных ведомств КНР, Монголии и с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Ранее в Астане прошла Международная конференция по вопросам национальной и региональной безопасности.
 
13.09.2024, 16:34 22581

Токаев дал поручения по обеспечению безопасности детей министру просвещения

В новом учебном году в стране планируют открыть 221 образовательное учреждение
Токаев дал поручения по обеспечению безопасности детей министру просвещения
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, сообщает Акорда.

В ходе приема Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.

В свою очередь Бейсембаев доложил президенту, что в стране по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тысяч ученических мест, которые решили вопрос 29 трехсменных и 12 аварийных школ. Также в новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тысяч ученических мест.

По его словам, показатель оснащенности школ предметными кабинетами увеличен в 2 раза, улучшилось качество интернета.

Говоря о повышении качества среднего образования, министр отметил, что все школьные учебники переведены в цифровой формат.

Также Бейсембаев подчеркнул, что каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призером. По итогам прошлого года представители нашей страны завоевали 58 золотых медалей.

В завершение министр представил проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.
 
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Теги:ПоручениеТокаевМинпросвещения
13.09.2024, 16:28 23206

Земли почти на 500 млн тенге вернули в госсобственность в Северном Казахстане

Участки не использовались по назначению длительное время
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Северо-Казахстанской области с начала года  возвращено государству земельных участков на сумму свыше 497 млн тенге.

В Тайыншинском и Уалихановском районах в госсобственность возращены участки общей площадью 25,1 тыс. га. В прокуратуре уточнили, что в течение длительного времени собственники не использовали по целевому назначению землю, которая имеет сельскохозяйственное назначение.

Мерами надзора в судебном порядке земля возвращена государству и сегодня вовлекается в легальный экономический оборот. Работа в данном направлении продолжается", - добавили в облпрокуратуре.

 
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Теги:Землягоссобственность
13.09.2024, 15:45 25246

В Алатауском районе Алматы назначен новый аким

В Алатауском районе Алматы назначен новый аким
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города на должность акима Алатауского района назначен Талгат Малыбаев, сообщили в пресс-службе горакимата.

Талгат Малыбаев в разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО "Алматинские тепловые сети" города Алматы, АО "НК "СПК "Жетысу" Алматинской области. Работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО "Центр развития города Алматы".

С июня 2023 года до нынешнего назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения города Алматы.

Напомним, в июле был назначен новый глава управления образования Алматы.
 
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Теги:АкимНазначениеАлматы
13.09.2024, 13:11 29761

Развитие нового города Алатау обсудил Токаев с сингапурским инвестором проекта

В мае был принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил перспективы реализации проекта Alatau City с председателем компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонгом Хэн Файном, сообщает Акорда.

В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.

Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города, призванного стать международным бизнес-хабом", - говорится в сообщении.


Напомним, к участию в проекте Alatau City южнокорейских инвесторов и девелоперские компании пригласил президент Токаев. Для развития нового города при правительстве страны будет создан проектный офис. В нем будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау.
 
13.09.2024, 12:56 30881

Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в области транспорта, логистики и транзита

Документ станет инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита.

Соответствующий проект документа подготовило Министерство транспорта РК.

Настоящее соглашение является для сторон инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта и не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения, говорится в документе.

Стороны будут сотрудничать в следующих областях:

  1. содействие развитию межправительственного диалога;
  2. привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая создание благоприятных тарифных условий, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений;
  3. установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;
  4. дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай - Иран и Китай - Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран;
  5. реализация проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг";
  6. установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;
  7. дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью развития имеющихся морских портов;
  8. содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак - Актау, Серхетяка - Берекет, а также совместных проектов в этой области.

После принятия соглашения стороны разработают и примут план действий по его реализации.

Проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.
 
13.09.2024, 11:31 33906

Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите воздушного пространства

Учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран
Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите воздушного пространства
Фото: МО РК
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан провели международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан - 2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Такие учения мы проводим на регулярной основе. Они позволяют военнослужащим дружественных стран приобрести практический опыт при выполнении совместных задач по противовоздушной обороне, слаживанию боевых расчетов, а также повысить обороноспособность наших стран", - заявил главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Даурен Косанов.


Фото: МО РК

Как отметили в министерстве, учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.

Особенностью учения стала отработка порядка взаимодействия боевых расчетов Сил воздушной обороны с командными пунктами и пунктами управления сопредельных государств в случаях нарушения государственной границы или правил использования воздушного пространства", - пояснили в пресс-службе.


Фото: МО РК

Кроме того, в рамках совместных учений "Ашық аспан - 2024" проводится подготовка войск к практическим действиям по отражению ударов авиации противника в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.

Ранее в Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III" .
 
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Теги:УченияРКУзбекистан
13.09.2024, 11:09 25151

Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят   

Сенат ратифицировал соответствующее соглашение
Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят
Фото: Depositphotos
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительствами государств - членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передает корреспондент агентства.

Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений", - сообщил депутат сената парламента Нурлан Бекенов.



По его словам, с начала этого года объем внешней торговли Казахстана с государствами - членами Организациями тюркских государств составил 10,4 млрд долларов, при этом 61% товарооборота приходится на экспорт, на импорт приходится 39%.

Сенатор добавил, что основные задачи соглашения - это ускорение совершения таможенных операций, сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций, и минимизация применения форм и методов таможенного контроля.

Ранее сообщалось, что Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны.
 
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Теги:упрощениетаможенный контрольОТГ

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