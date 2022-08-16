Минкультуры и спорта опровергло информацию о распределении ваучеров по программе "АртСпорт"

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан назначен Талгат Ешенкулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Ешенкулов Талгат Ильясович назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области.

Окончил Таразский государственный университет имени Дулати, Академию государственного управления при президенте РК, Национальную школу государственного управления (магистратура), Академию государственного управления при президенте РК (докторантура).

Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности старшего бухгалтера.

С 2000 по 2007 год работал в Жамбылском областном суде, управлении юстиции Жамбылской области, департаменте юстиции Жамбылской области.

В 2007-2011 годах возглавлял департамент по защите прав детей Жамбылской области Министерства образования и науки РК.

С 2011 по 2016 год работал в структурах Верховного суда РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Министерства охраны окружающей среды.

В 2016-2018 годах - заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С марта по сентябрь 2018 года занимал должность вице-министра образования и науки РК.

2018-2020 годы - председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки РК, вице-министр образования и науки РК.

С 2020 по 2021 год занимал должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С июня 2021 года по настоящее время работал председателем правления - ректором НАО "Таразский региональный университет имени Дулати".