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Минкультуры и спорта опровергло информацию о распределении ваучеров по программе "АртСпорт"

15.08.2022, 15:42 15451
Минкультуры и спорта опровергло информацию о распределении ваучеров по программе "АртСпорт"
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Министерстве культуры и спорта опровергли информацию о распределении ваучеров в рамках программы "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В WhatsApp-чатах распространяется информация о том, что сегодня в столице в 16 часов будут распределять ваучеры в рамках программы "АртСпорт". Заявляем, что данная информация является ложной. Более того, Министерство культуры и спорта не распределяло и не распределяет ваучеры. Данная работа проводится на местном уровне", - заявили в министерстве. 

 
Напомним, ранее активисты программы "АртСпорт", инициированной Касым-Жомартом Токаевым, выступили против изменений Минкультуры и спорта в госпрограмму, назвав их саботажем политики президента. 
 
Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 
 
Сообщалось также, что шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе "АртСпорт". 
 
На минувшей неделе Токаев поручил Абаеву популяризовать массовый и детский спорт. 
 

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Вице-министром науки и высшего образования РК назначен Талгат Ешенкулов

16.08.2022, 12:47 1816
Вице-министром науки и высшего образования РК назначен Талгат Ешенкулов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан назначен Талгат Ешенкулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением правительства РК Ешенкулов Талгат Ильясович назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. 
 
Окончил Таразский государственный университет имени Дулати, Академию государственного управления при президенте РК, Национальную школу государственного управления (магистратура), Академию государственного управления при президенте РК (докторантура). 
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности старшего бухгалтера. 
 
С 2000 по 2007 год работал в Жамбылском областном суде, управлении юстиции Жамбылской области, департаменте юстиции Жамбылской области. 
 
В 2007-2011 годах возглавлял департамент по защите прав детей Жамбылской области Министерства образования и науки РК. 
 
С 2011 по 2016 год работал в структурах Верховного суда РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Министерства охраны окружающей среды. 
 
В 2016-2018 годах - заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. 
 
С марта по сентябрь 2018 года занимал должность вице-министра образования и науки РК. 
 
2018-2020 годы - председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки РК, вице-министр образования и науки РК. 
 
С 2020 по 2021 год занимал должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. 
 
С июня 2021 года по настоящее время работал председателем правления - ректором НАО "Таразский региональный университет имени Дулати". 
 

Министр обороны РК принял участие в открытии Армейских международных игр в России

16.08.2022, 12:25 2451
Министр обороны РК принял участие в открытии Армейских международных игр в России
Фото: МО РК
МОСКВА. 16 АВГУСТА - Министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков принял участие в открытии Армейских международных игр в России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, торжественная церемония состоялась на полигоне Алабино в Московской области. В этом году в военно-спортивных состязаниях заявлено участие более 70 государств. 
 

Руслан Жаксылыков встретился с руководителем казахстанской команды, тренерским составом и членами экипажей, которые будут бороться за первенство в конкурсе "Танковый биатлон". Он пожелал им боевого настроя, уверенности и успешного выступления. Казахстанские танкисты выступают в индивидуальной гонке во втором заезде первого дивизиона на танках зеленого цвета", - проинформировали в ведомстве. 

 
Кроме того, в рамках рабочей поездки руководитель оборонного ведомства также принял участие в работе X Московской конференции по международной безопасности. 
 

Казахстанские военные удачно стартовали на этапах конкурсов АрМИ-2022

15.08.2022, 19:39 11131
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В минувшее воскресенье в конкурсе "Тактический стрелок" на учебном полигоне "Спасск" в Карагандинской области военнослужащие Казахстана показали лучший результат в упражнении "Эвакуация раненого". Второе место заняли стрелки Узбекистана, третье - Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Под "непрекращающимся огнем противника" стрелок эвакуировал "боевого товарища" в безопасное место. При этом он вел стрельбу по мишеням с нескольких огневых позиций и поражал цели гранатами, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Раненого бойца имитировала массивная конструкция из нескольких деревянных брусьев весом более 80 кг (средний вес пехотинца в полной боевой экипировке с оружием). 
 

Выполняя это упражнение, конкурсант должен показать не только точность в стрельбе и физическую выносливость, но и способность действовать в экстремальной ситуации. Упражнение максимально приближено к боевой, тактической обстановке", - пояснил судья конкурса "Тактический стрелок" майор Галым Садыков. 

 
Успешным было и выступление наших танкистов в заезде первого дивизиона на подмосковном полигоне "Алабино". В индивидуальной гонке первый экипаж в составе командира танка капитана Бексултана Алдабергена, наводчика-оператора сержанта 3-го класса Сунгата Садуакасова и механика-водителя сержанта 3-го класса Султана Кутекешова поразил все мишени, безошибочно преодолел все препятствия и показал лучшее время. 
 
В итоге трассу в 12 км с тремя огневыми рубежами команда Казахстана прошла за 25 мин. 8 сек., Узбекистана - 25 мин. 18 сек., Вьетнама - 34 мин. 50 сек., Венесуэлы - 47 мин. 5 сек. Второй казахстанский экипаж выступит в индивидуальной гонке конкурса "Танковый биатлон" 16 августа, третий - 20-го числа. 
 
Сегодня на полигоне "Амандык" Щучинска на огневой рубеж вышли военные топографы, участвующие в конкурсе "Меридиан". А на полигоне "Гвардейский" в Жамбылской области дан старт индивидуальной гонке, в ходе которой конкурсанты выполняют огневые задачи из миномета, гранатомета и стрелкового оружия. Станут известны и первые результаты казахстанских военных альпинистов в конкурсе "Эльбрусское кольцо".
 

Спецкомиссия поручила руководству Экибастузской ТЭЦ ускорить ремонтные работы

15.08.2022, 19:17 11581
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Министерство энергетики РК отреагировало на обращения в социальных сетях жителей Экибастуза о ходе готовности электростанции и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министерство энергетики РК создало специальную комиссию в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля и акимата, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В период с 9 по 10 августа комиссия во главе с заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля посетила Экибастузскую ТЭЦ для мониторинга хода подготовки к предстоящему отопительному сезону. В ходе посещения были проинспектированы ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур. 
 

В ходе посещения станции руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы. По информации руководства ТЭЦ, на начало предстоящего отопительного сезона на ТЭЦ будут готовы к несению нагрузки 8 котлов, для соблюдения необходимого температурного графика на начало отопительного сезона указанного количества достаточно", - сообщили в Минэнерго. 

 
На сегодня по ремонтам отставание от плановых сроков составляет около 10%.
 
Комиссия особо отмечает высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов.
 
В Минэнерго подчеркнули, что одной из основных системных проблем является существующий низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб 342 км ежегодно производится замена порядка только 3-4 км тепловых сетей.
 

Акимат Павлодарской области переговоров по передаче экибастузской ТЭЦ в коммунальную собственность не ведет", - добавили в ведомстве.

 

Уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23 до 19%

15.08.2022, 18:40 12481
Уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23 до 19%
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о деятельности агентства за 7 месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно данным, представленным президенту, завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге. В рамках борьбы с теневой экономикой ликвидировано 33 организованные преступные группы. В сфере хищения бюджетных средств зарегистрировано 132 дела, сумма ущерба по которым превысила 57 млрд тенге, из них возмещено 53 млрд тенге, сообщает пресс-служба Акорды
 
Благодаря принятым совместно с правительством мерам уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23 до 19 %.
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по защите частной собственности и недопущению фактов рейдерства. На данный момент расследуется 8 дел. В частности, в Алматы ликвидирована преступная группа, занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, ущерб от деятельности которой составил свыше 18 млрд тенге.
 
Наряду с этим агентством выявлены факты необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг, по которым зарегистрировано 34 уголовных дела в отношении 20 монополистов. Потребителям возмещен ущерб на 11,6 млрд тенге в виде снижения тарифа.
 
Президент также был проинформирован об исполнении его поручений по пресечению схем незаконного вывоза ГСМ. Как доложил Жанат Элиманов, в этой сфере возбуждено 36 дел. В частности, попытки вывоза ГСМ на крупные суммы пресечены в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о начале расследования в отношении недобросовестных поставщиков, которые спекулируют ценами на продукты питания.
 
Главе государства рассказали о переформатировании работы по раннему выявлению деятельности финансовых пирамид. Заблокировано свыше 3 тысяч сайтов с противоправным контентом. Возбуждено 64 дела, наложен арест на 7,8 млрд тенге.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и интересов граждан.
 

Назначен и.о. министра торговли и интеграции

15.08.2022, 18:01 13376
Назначен и.о. министра торговли и интеграции
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Указом главы государства Бахыт Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Серик Жумангарин указом президента назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК, сообщает пресс-служба Акорды
 
Он освобожден от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву.
 

Казахстан подписал соглашение об отмене виз с Никарагуа

15.08.2022, 16:07 14886
Казахстан подписал соглашение об отмене виз с Никарагуа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Правительство Казахстана подписало соглашение о взаимной отмене визовых требований с Никарагуа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Граждане государства одной из Сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 (тридцать) дней в течение каждого 180-дневного (сто восемьдесят) периода с даты первого въезда", - говорится в тексте соглашения. 

 
По истечении 30 дней граждане должны получить соответствующую визу. 
 
Действительными проездными документами, указанными в статье 1 настоящего Соглашения, являются следующие документы: 
 
Для Республики Казахстан: 
  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • паспорт гражданина Республики Казахстан:
  • свидетельство на возвращение в Республику Казахстан (только для возвращения в РК);
  • удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписки из нее).
 
Для Республики Никарагуа:
  • дипломатический паспорт;
  • официальный паспорт;
  • служебный паспорт;
  • обычный паспорт;
  • временный паспорт, действительный проездной документ для возвращения в Республику Никарагуа;
  • удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписки из него).
 
Сотрудники дипведомства или консульского учреждения, а также члены их семей, владеющие действительными дипломатическими и служебными паспортами, могут въезжать, пребывать и выезжать с территории государств сторон без оформления виз на период их аккредитации, сообщается в документе.
 
С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь
 

Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева

14.08.2022, 19:18 22396
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Турсумбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким государственного и общественного деятеля Балташа Турсумбаева, сообщает пресс-служба президента Казахстана. 

Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах. Все свои силы Балташ Молдабаевич направлял на развитие нашего общества", - говорится в сообщении.

 

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