Решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Депутат мажилиса Константин Авершин обратился к вице-премьеру Ералы Тугжанову с просьбой решить вопрос финансирования спортивных секций и творческих кружков для детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мажилисмен напомнил, что концепцию финансирования сферы массового детского спорта и творчества еще в 2020 году озвучил в послании глава государства.

С мая 2021 года при активном участии гражданского общества, предпринимателей и родителей реформа начала активно воплощаться в жизнь. Но халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы привело к тому, что уже в октябре выдача ваучеров детям была приостановлена по причине недостаточного выделения средств.

На 2022 год вновь не были предусмотрены достаточные средства для детского творческого и спортивного заказа.

Эти крайне негативные действия акиматов сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА в сторону ухудшения. При этом миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников "священной коровой", - сказал Константин Авершин.

Мажилисмен требует от правительства:

восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков;

продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы ArtSport;

ввести реестр добросовестных поставщиков услуг по программе ArtSport;

усилить контроль за фактическим посещением секций и творческих кружков.





28 июня активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращением к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта. По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены.