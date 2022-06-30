Ни денег, ни результатов - журналист рассказал о миллиардных затратах государства на казахстанские сборные

АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - Казахстанский журналист и блогер Денис Кривошеев написал в Telegram , какие средства выделяются из бюджета страны на подготовку казахстанских сборных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам блогера, государство в лице региональных властей, фонда "Самрук Казына", Национального олимпийского комитета и других ведомств тратит миллиарды тенге на казахстанские сборные, однако результаты их выступлений оставляют желать лучшего.

Непосредственно на участие в Олимпийских играх было потрачено 284 миллиона долларов. Сборная из 34 спортсменов не завоевала ни одной медали", - напомнил Кривошеев.

По его данным, на закупку услуг клуба "Кайсар" в Кызылординской области из бюджета ушло 4 млрд тенге. Также в регионе в 2020 году потратили 80 млн тенге на волейбол и 67 млн на гандбол.

В Актюбинской области на закупку услуг клубов по футболу и мини-футболу выделили 2 млрд тенге, в Атырау - 1,4 млрд тенге, в Алматы на содержание ФК "Кайрат" из бюджета было потрачено 892 млн тенге. Более 2 млрд потратили на развитие футбола в Павлодарской области, более одного миллиарда ушло на содержание клуба в СКО, 678 млн тенге - в ВКО, около 700 млн тенге - в ЗКО", - рассказывает блогер.

Кроме того, по его информации, миллионы долларов тратятся на велоспорт.

Астана" - один из трех участников минувшего "Тур де Франс" с государственным финансированием. В клубе также состоят команды Бахрейна и ОАЭ. Ежегодно бюджет велокоманды колеблется в пределах 15-20 миллионов долларов. Это достаточно много: "Астана" регулярно входит в подборки самых дорогостоящих команд мирового тура, располагаясь где-то в топ-5. В целом бюджет казахстанской команды выше среднестатистического среди топовых команд велоспорта", - цитирует блогер информацию из российских СМИ.

При этом из 26 велогонщиков "Астаны", участвовавших в сезоне 2021 года, только девять - казахстанцы, подчеркивает Кривошеев.

Он также озвучил затраты НОК на подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине.

По затратам на зимние виды спорта. Биатлон - 384 млн тенге, горнолыжный спорт - 100 млн тенге, конькобежный спорт - 400 млн тенге, лыжные гонки - 363 млн тенге, керлинг - 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина - 198 млн тенге, сноуборд - 14 млн тенге, фигурное катание - 143 млн тенге, фристайл-могул - 562 млн тенге, фристайл-акробатика - 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) - 259 млн тенге, шорт-трек - 392 млн тенге", - отчитался генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

При этом на Олимпиаде казахстанская сборная не выиграла ни одной медали, отметил блогер.

Напомним, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму, назвав их саботажем политики президента.

По их мнению, исполнительные органы регионов продолжают выделять миллиарды на профессиональный спорт и сущие гроши - на массовый детский спорт.

Разумеется, понятны мотивы: ведь с десятка профессиональных команд, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, проще собрать "подношения", чем с десятка тысяч поставщиков услуг для развития массового детского спорта", - подчеркнули активисты.