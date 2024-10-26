В Казахстане отмечают День Республики

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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 октября, в Казахстане отмечают национальный праздник - День Республики.





25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана.





18 октября 1995 года указом президента РК Нурсултана Назарбаева "О праздничных днях в Республике Казахстан" 25 октября было объявлено национальным праздником - Днем Республики.





13 декабря 2001 года был принят закон РК № 267 "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому День Республики признан государственным праздником.





В апреле 2009 года были приняты поправки в закон о праздника, которые исключил День Республики из числа государственных праздников.





29 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", согласно которому Дню Республики присвоили статус национального праздника.





Во всех регионах и городах республики проходят праздничные мероприятия.





В Астане в День Республики запустят праздничный салют. Фейерверк запустят 25 октября в 21.00 на территории Триатлон-парка (район пирса), сообщили в акимате.





В честь праздника в Астане запланировано более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многое другое. Они пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования.





В Алматы в честь празднования Дня Республики Казахстан 25 октября в 21.00 на площади Абая, перед Дворцом Республики (проспект Достык, 56) и 21.30 на площади Астана состоится шоу дронов. Шоу будет длиться около 20 минут, в течение которых небо над Алматы преобразится в настоящий световой спектакль.





Организаторы шоу дронов подготовили уникальную программу, в которой более 500 дронов синхронно взмывают в небо и создают визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости", - отметили в акимате.





Кроме того, 25 октября в 20.00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.





Напомним, День Республики является выходным днем. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.



